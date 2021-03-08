«Даллас» определил звёздного игрока, который может помочь Луке Дончичу

Руководство «Даллас Маверикс» рассматривает варианты усиления состава. Как сообщает Cleveland.com, «Даллас» заинтересован в подписании центрового «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава.

Предполагается, что подписание Лава поможет лидеру команды Луке Дончичу. Так, «Далласу» не хватает точных трёхочковых бросков.

В свою очередь «Даллас» может предложить для обмена Тима Хардуэя-младшего и Джеймса Джонсона.

32-летний Лав в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах НБА. 27 декабря 2020 года он получил растяжение мышц правой голени в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс». С тех пор он залечивает травму. Предполагается, что в ближайшее время Лав вернётся в строй.

В прошлом сезоне Лав в среднем набирал 17,6 очка, делал 9,8 подбора и 3,2 передачи за матч.