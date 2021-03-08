Гилберт Аренас: заработал $ 62 млн за 17 матчей. Поэтому я величайший в истории

Бывший разыгрывающий Гилберт Аренас назвал себя величайшим игроком в истории НБА. По мнению Аренаса, это доказывает его впечатляющий контракт. По словам Гилберта, он получил за 17 матчей $ 62 млн. Аренас оказался в центре скандала после того, как у него в шкафчике нашли огнестрельное оружие в конце 2009 года. В начале 2010 года баскетболист «Вашингтон Уизардс» был дисквалифицирован на неопределённый срок до конца расследования. В дальнейшем Аренас перешёл в «Мемфис Гриззлис», а доигрывал карьеру в Китае.

«Вы знаете, учитывая, как был написан мой контракт, мне показалось странным, что СМИ смеялись надо мной. Я был аминистирован «Уизардс». Мне было интересно, знали ли они, что, несмотря на отстранение, я всё равно буду получать полную зарплату. Я зарабатывал, не делая ничего! И меня удивляло, почему люди смеются. 17 игр, которые я провёл в том сезоне, шли по другому контракту. Я подписал контракт с «Гриззлис», но мог не делать ничего.

Получается, я заработал $ 62 млн за 17 матчей. Поэтому я — величайший игрок в истории!» — цитирует Аренаса Parlons Basket.