Яннис Адетокунбо назвал лучшего игрока в мире

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о лучшем игроке мира. В прошлом сезоне Адетокунбо завоевал титул MVP сезона, опередив лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Но зато Джеймс выиграл чемпионат.

«Безусловно, Леброн — один из величайших игроков лиги, нет никаких сомнений, он — чемпион. Пока ты являешься чемпионом, тебя можно считать лучшим в лиге. Меня не заботит вопрос, кто является MVP. Мне всё равно, кто является самым результативным игроком лиги. Знаете, гораздо важнее быть чемпионом. Тот, кто является чемпионом, может считаться лучшим игроком мира», — цитирует Адетокунбо USA Today.

Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА. Издание Forbes оценивает его состояние почти в $ 1 млрд.