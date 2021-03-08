Леброн Джеймс высказался о Стефене Карри и Дэмьене Лилларде после Матча звёзд НБА

Лидер «Лос-Анджедес» Лейкерс Леброн Джеймс высоко отозвался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри и разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде после Матча всех звёзд НБА.
«Наконец удалось оказаться на одной площадке с Карри. Очень запоздало, но я наслаждался каждой секундой!
К слову, Карри и Лиллард несправедливы! Я говорил им, чтобы они бросали и бросали. И что они сделали? Именно это», — написал Леброн.
В Матче всех звёзд НБА команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счётом 170:150. Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо. Он набрал 35 очков, сделал семь подборов и отдал три передачи. Также Адетокунбо сделал один перехват и один блок-шот за 19 минут. Адетокунбо стал первым игроком в истории Матча звёзд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков. Яннис за игру реализовал все 16 бросков. В команде Дюранта самым результативным на паркете был Брэдли Бил, набравший 26 очков.
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