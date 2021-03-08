«Альба» получила уайл-кард на участие в Евролиге
«Альба» получила двухлетнюю лицензию на участие в Евролиге, сообщает пресс-служба турнира. Решение о выдаче немецкому клубу уайлд-кард было принято во время заседания акционеров Евролиги, проходившего в удалённом формате.
Берлинцы выполнили все необходимые условия и прошли проверку на получение уайлд-кард. Таким образом, «Альба» сыграет в турнире в сезонах-2021/22 и 2022/23.
В ближайшее время долгосрочные лицензии должны получить ещё два клуба — «Бавария» (Германия) и «Виллербан» (Франция). Принципиальное решение о выдаче уайлд-кард этим клубам также было принято во время заседания акционеров.
«Альба» занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги сезона-2020/2021. Немецкий клуб одержал лишь 10 побед в 28 матчах.
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