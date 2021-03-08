Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Химками»

Хавьер Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» (78:81).

«Поздравляю «Химки». Мы чувствуем, что мы сделали всё, что было возможно, чтобы проиграть сегодня. Сделали много ошибок в защите. В нападении мы не реализовали штрафные, трехочковые, броски из-под кольца. Сделали очень много потерь, в ключевой момент совершили потерю. Также ситуация с Алексом Пойтрессом, играли без него. Мы сделали всё, что возможно, чтобы проиграть. Макколлум забросил три трёхочковых в сложной ситуации, а мы промахнулись два свободных броска. Если ты не заслужил победу — должен проиграть. Сегодня мы заслужили это поражение, это правда», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021