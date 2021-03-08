Женская сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2021 года среди женщин. В результате российская команда попала в группу D.

Соперниками сборной России станут сборные Франции, Чехии и Хорватии.

Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа А: Швеция, Беларусь, Испания, Словакия.

Группа B: Черногория, Сербия, Италия, Греция.

Группа C: Босния и Герцеговина, Словения, Турция и Бельгия.

Турнир будет проходить с 17 по 27 июня, матчи примут Испания и Франция. Матчи группы D пройдут в Страсбурге (Франция).

Женская сборная России — трёхкратный чемпион Европы (2003,2007, 2011). Также россиянки трижды выигрывали серебряные медали и дважды — бронзовые.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2019 году, россиянки заняли 9-е место.