Джеймс Харден отреагировал на переход Блэйка Гриффина в «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался о переходе тяжёлого форварда Блэйк Гриффин в клуб.
«Уверен, он хочет побеждать. Он очень поможет «Нетс». Мы уже видели некоторые изменения в его игре, несмотря на то что он высоко прыгает, он улучшил бросок и забивает больше трёхочковых. Мы более чем рады приветствовать его в команде», — приводит слова Хардена Gazzetta.gr.
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.
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