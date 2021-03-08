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Джеймс Харден отреагировал на переход Блэйка Гриффина в «Бруклин»

Джеймс Харден отреагировал на переход Блэйка Гриффина в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден высказался о переходе тяжёлого форварда Блэйк Гриффин в клуб.

«Уверен, он хочет побеждать. Он очень поможет «Нетс». Мы уже видели некоторые изменения в его игре, несмотря на то что он высоко прыгает, он улучшил бросок и забивает больше трёхочковых. Мы более чем рады приветствовать его в команде», — приводит слова Хардена Gazzetta.gr.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.

Блэйк Гриффин определился с новым клубом после отчисления из «Детройта»
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