Игроки МБА красиво поздравили с 8 Марта, объединившись в бойз-бенд и спев песню «Желанная»

Баскетболисты клуба Суперлиги-1 МБА объединились в бойз-бенд «Корешки» и выпустили клип ко дню 8 Марта на песню «Желанная».

В группе «Корешки» выступили Владимир Лаптев, Михаил Андрианов, Виктор Павленко и Максим Личутин. В 2020 году баскетболисты МБА также сделали оригинальное поздравление с Международным женским днём при помощи знаменитого хита группы «Корни» «Ты узнаешь ее».

«В прошлом году продюсерский центр ПБК МБА создал бойз-бенд из игроков мужской команды Суперлиги. Виктор Павленко, Максим Личутин, Михаил Андрианов и Владимир Лаптев вернулись в 2021! Встречайте их новый хит — «Желанная», — отметила пресс-служба московского клуба на официальном сайте в новости о публикации поздравления.