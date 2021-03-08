Игроки МБА красиво поздравили с 8 Марта, объединившись в бойз-бенд и спев песню «Желанная»
Баскетболисты клуба Суперлиги-1 МБА объединились в бойз-бенд «Корешки» и выпустили клип ко дню 8 Марта на песню «Желанная».
В группе «Корешки» выступили Владимир Лаптев, Михаил Андрианов, Виктор Павленко и Максим Личутин. В 2020 году баскетболисты МБА также сделали оригинальное поздравление с Международным женским днём при помощи знаменитого хита группы «Корни» «Ты узнаешь ее».
«В прошлом году продюсерский центр ПБК МБА создал бойз-бенд из игроков мужской команды Суперлиги. Виктор Павленко, Максим Личутин, Михаил Андрианов и Владимир Лаптев вернулись в 2021! Встречайте их новый хит — «Желанная», — отметила пресс-служба московского клуба на официальном сайте в новости о публикации поздравления.
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
18:30
-
18:24
-
17:28
-
16:12
-
16:01
-
15:59
-
15:39
-
15:16
-
14:44
-
13:08
-
12:34
-
11:46
-
11:00
-
10:24
-
09:34
-
09:25
-
08:22
-
07:29
-
07:19
-
06:36
-
00:40
- 7 марта 2021
-
23:32
-
21:36
-
20:59
-
19:57
-
18:42
-
17:58
-
16:52
-
16:01
-
14:53
-
13:47
-
12:57
-
11:51
-
10:54
-
10:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам