«Голден Стэйт» хочет заполучить Виктора Оладипо

«Голден Стэйт Уорриорз» хочет заполучить защитника «Хьюстон Рокетс» Виктора Оладипо, сообщает The Ringer со ссылкой на источники в НБА.
Летом у «Уорриорз» не хватит места в платёжке на подписание Оладипо, поэтому клуб попытается заполучить игрока перед дедлайном, намеченным на 25 марта. При этом «Рокетс» не смогут выдвинуть больших требований — происходящее в команде не устраивает Оладипо и летом он станет неограниченно свободным агентом.
У «Уорриорз» будет возможность сделать два выбора в первом раунде драфта: один – в 2021 году через «Миннесоту» или 2022 году, второй – в 2026 или 2027 году.
Напомним, в начале марта Оладипо отказался продлевать контракт с «Рокетс» на два года. В случае максимального продления контракта он заработал бы $ 45,2 млн.
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