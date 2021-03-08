Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» хочет заполучить Виктора Оладипо

«Голден Стэйт» хочет заполучить Виктора Оладипо
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» хочет заполучить защитника «Хьюстон Рокетс» Виктора Оладипо, сообщает The Ringer со ссылкой на источники в НБА.

Летом у «Уорриорз» не хватит места в платёжке на подписание Оладипо, поэтому клуб попытается заполучить игрока перед дедлайном, намеченным на 25 марта. При этом «Рокетс» не смогут выдвинуть больших требований — происходящее в команде не устраивает Оладипо и летом он станет неограниченно свободным агентом.

У «Уорриорз» будет возможность сделать два выбора в первом раунде драфта: один – в 2021 году через «Миннесоту» или 2022 году, второй – в 2026 или 2027 году.

Напомним, в начале марта Оладипо отказался продлевать контракт с «Рокетс» на два года. В случае максимального продления контракта он заработал бы $ 45,2 млн.

«Голден Стэйт» и четыре контендера заинтересованы в приобретении экс-MVP Евролиги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021