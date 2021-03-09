Ванесса Брайант выиграла резонансное разбирательство после гибели Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, погибшего в результате авиакатастрофы, выиграла суд за право обнародования имён четырёх заместителей шерифа Лос-Анджелеса, сообщает The Los Angeles Times. Их обвиняли в том, что они демонстрировали фото, сделанные на месте крушения вертолёта Брайанта.

Юристы стремились сохранить личности заместителей шерифа в тайне. Но окружной судья постановил, что их имена могут быть раскрыты.

Ранее Ванесса Брайант подала иск против шерифа округа Лос-Анджелес. В иске утверждается, что заместители шерифа делали фотографии на месте крушения, используя их затем в личных целях, а не для расследования.

Вдова Брайанта потребовала наказать обвиняемых в халатности, вторжении в частную жизнь и умышленное причинение эмоционального вреда.

Коби Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января 2020 года.