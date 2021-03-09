Блэйк Гриффин назвал причину перехода в «Бруклин»

Форвард Блэйк Гриффин рассказал, почему решил перейти в «Бруклин Нетс». По словам Гриффина, одним из важнейших факторов является его дружба с Деандре Джорданом, выступающим за «Бруклин».

«Мы — давние друзья с Деандре. Любой, кто вам хорошо знаком, упрощает задачу после перехода. Это определённо сыграло важную роль», — цитирует Гриффина Bleacher Report.

Гриффин и Джордан вместе выступали за «Лос-Анджелес Клипперс» на протяжении девяти сезонов.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.

В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.