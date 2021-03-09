Дэмьен Лиллард назвал величайшего спортсмена в истории

Разыгрывающий «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал о своих предпочтениях в спорте. Лиллард, являющийся давним поклонником бокса, сообщил, что считает величайшим спортсменом в истории легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Мохаммед Али — мой любимый спортсмен. И я люблю его не только потому, что он делал на ринге. Мне нравится и то, каким он был человеком, что делал за пределами ринга, невзирая на риски, к которым могли привести его действия. Он рисковал боксёрской карьерой.

Я не уверен, что в спорте был кто-то ещё, кто, находясь на пике карьеры, был готов отказаться от всего ради того, во что он верил. Али — величайший спортсмен в истории. И это не только благодаря тому, чего он добился на ринге», — цитирует Лилларда NBC Sports Northwest.