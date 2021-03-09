Джини Басс: Коби Брайант должен быть на логотипе любой спортивной лиги, даже Олимпиады

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала свою позицию по поводу логотипа НБА. Ранее она высказалась за то, чтобы на эмблеме лиги появилось изображение легенды НБА Коби Брайанта, погибшего в 2020 году в авиакатастрофе.

«Я думаю, что Коби Брайант должен стать лицом каждой спортивной лиги и даже Олимпийских игр. Он отстаивал все ценности, которые вдохновляют в спорте, упорный труд, полное посвящение себя игра, всё это было в психологии Мамбы. Я думаю, он бы стал иконой для каждого человека, который вовлечён в спорт», — цитирует Басс Essentially Sports.

На логотипе НБА изображён силуэт легендарного Джерри Уэста. Кайри Ирвинг, один из лидеров «Бруклин Нетс», ранее снова поднял вопрос о том, чтобы обновить знак лиги и поместить туда Брайанта.

Коби Брайант — легендарный игрок НБА, проведший всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2020 году он трагически погиб в результате крушения вертолёта.