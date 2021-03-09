Президент ЦСКА высказался о степени доверия тренерскому штабу и селекции на новый сезон

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что руководство клуба по-прежнему доверяет тренерскому штабу команды во главе с Димитрисом Итудисом, несмотря на серию неудачных матчей. Ранее ЦСКА потерпел крупнейшее поражение с мая 2001 года. Москвичи уступили в гостях турецкому «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 70:100.

«Несмотря на сложности, сейчас нет иного пути, кроме как усердно работать, продолжать доверять друг другу, тренерскому штабу и всем игрокам. Помимо качества игры, у нас хватает проблем — в первую очередь говорю о предстоящем сносе УСК ЦСКА и переезде клуба. Любые истерики и паникёрство только помогают нашим соперникам и недоброжелателям. Впереди важные матчи Евролиги, в которых мы должны предстать единым целым. Никто в ЦСКА не пребывает в иллюзиях, не закрывается от проблем, и отсутствие стабильной игры тревожит как болельщиков, так и нас самих.

С другой стороны, сезон получается необычным из-за множества факторов, никому в Европе не удаётся показывать баскетбол одинаково высокого класса, первую и восьмую команды Евролиги разделяют три поражения. При этом, уверен, анализировать и обсуждать стоит подписанные контракты, о которых сообщает клуб, а не фейковые новости инсайдеров, которых стало слишком много», — цитирует Ватутина ТАСС.