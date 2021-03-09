Уильямсон назвал единственного игрока, который заставит его участвовать в конкурсе данков

Первый номер драфта НБА 2019 года, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон признался, что в настоящее время только лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может уговорить его принять участие в конкурсе слэм-данков. Ранее ходили слухи, что Уильямсон может поучаствовать в конкурсе данков во время Матча всех звёзд НБА. Но Зайон так и не стал соревноваться в этом конкурсе.
«Буду ли участвовать в конкурсе данков в будущем? Я бы сказал нет. Но может произойти что-то безумное, и я соглашусь. Ок, когда-нибудь придётся, да. Но сейчас я говорю «нет».
Что будет, если мне бросит вызов Леброн? Окей, в этом случае да! Я тогда соглашусь. Я не смогу спокойно сидеть и молчать, когда мне бросят вызов. В таком случае я должен буду реагировать», — цитирует Уильямсона Essentially Sports.
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