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Андрей Ватутин объяснил, почему ЦСКА не усилил самую проблемную позицию

Андрей Ватутин объяснил, почему ЦСКА не усилил самую проблемную позицию
Баскетбол / Евролига 0
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал селекцию московского клуба в нынешнем сезоне. По словам Ватутина, было понятно, что у ЦСКА не хватит средств на мощное усиление.

«Летняя селекция из-за сокращения бюджета не получилась полноценной. Думаете, тренерский штаб не предполагал проблем с розыгрышем мяча? ЦСКА точно не помешал бы классический плеймейкер, умеющий эффективно заигрывать «больших».

Много о чём можно говорить, но на все пожелания банально не хватило средств, и это нельзя забывать, анализируя проблемы в игре. При этом, напомню, в ноябре и декабре, до череды травм и других проблем, наша команда обыгрывала одного соперника за другим. В феврале, когда настали сложные времена, в счёт будущего бюджета приобрели двух игроков, они уже помогают нам, но пока только адаптируются к системе», — цитирует Ватутина ТАСС.

В феврале московский клуб подписал защитника Иффе Лундберга и центрового Майкла Эрика.

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