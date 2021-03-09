«Голден Стэйт» не сдержал обещания выбрать Ламело Болла на драфте

Бывший игрок НБА, а в настоящее время известный телеэксперт Джален Роуз сообщил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» обещало Ламело Боллу, что выберет его под вторым номером драфта. Планировалось, что Болл окажется в «Уорриорз» после того, как «Миннесота Тимбервулвз» возьмёт под первым номером Энтони Эдвардса.
«В день драфта «Уорриорз» говорили Ламело Боллу, что возьмут его следующим, но так и не сделали этого. Скоро эта история раскроется», — сказал Роуз в Jalen and Jacoby Show.
«Уорриорз» выбрали под вторым номером драфта Джеймса Уайзмена, а Ламело оказался в «Шарлотт Хорнетс».
Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА, сообщает ESPN Stats & Info.
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