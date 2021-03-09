Дэрил Мори выбрал лучшего игрока между Джеймсом Харденом и Джоэлом Эмбиидом

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори назвал самого мощного игрока, с которым ему доводилось сотрудничать. По словам функционера, таковым является лидер пенсильванцев Джоэл Эмбиид. Мори намекнул, что центровой даже сильнее, чем Джеймс Харден, с которым он сотрудничал во времена работы в «Хьюстон Рокетс».
«Мне сложно рассуждать на эти темы. Но Эмбиид – самый мощный игрок, которого я видел, его не остановить. А вы знаете, что я видел многих. Вы знаете, с кем я работал, я имею в виду Хардена.
Но я никогда не видел ничего подобного тому, что демонстрирует Эмбиид. Посмотрите, как он играл против Гобера. Он вколотил данк. Руди – отличный защитник, но он не знал, что с этим делать», — приводит слова Мори Fadeaway World.
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