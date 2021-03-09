Чарльз Баркли назвал двух самых важных игроков в истории НБА. Это не Леброн и Джордан

Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли, поделился мыслями о том, кто оказал влияние на рост популярности лиги. По словам Баркли, важнейшими игроками в истории стали Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд.
«Джонсон и Бёрд — два важнейших игрока в истории лиги. Без них НБА сейчас бы не была в том положении, в котором находится. Конечно, потом Майкл Джордан поднял всё ещё на одну ступень, но я достаточно стар, чтобы помнить, что было до. В то время у НБА была плохая репутация. Слишком много драк, много чернокожих, много наркотиков и недостаточная прибыльность. Так что когда мы говорим о том, кто делал историю лиги, мы должны обсуждать Джонсона и Бёрда. То, что они сделали, — невероятно. Мы никогда не найдём тех слов, чтобы в достаточной степени отблагодарить их.
Конечно, мне нравятся Коби Брайант, Леброн Джеймс, Тим Данкан, Патрик Юинг и все эти ребята. Но наиболее важные в истории — Мэджик и Бёрд», — сказал Баркли в интервью, размещённом на канале Jimmy Kimmel Live в YouTube.
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