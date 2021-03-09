Леброн Джеймс надеется, что Майкл Джордан посмотрит «Космический джем 2» с его участием
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о фильме «Космический джем 2», в котором он сыграл в главной роли. По словам баскетболиста, он не обсуждал сиквел с легендарным Майклом Джорданом, который сыграл в первой части «Космического джема».
«Я не обсуждал это с Майклом Джорданом. Но надеюсь, что он найдёт возможность посмотреть этот фильм. Я прилагал все усилия, чтобы продолжение получилось. Думаю, мы покажем зрителям, что это не просто сиквел, а самостоятельное кино. Но в любом случае было здорово стать частью «Космического джема», это то, что Майкл создавал. Я уважаю это и отношусь к работе со всей ответственностью», — приводит слова Леброна EW.com.
Премьера второй части «Космического джема 2» состоится в июле 2021 года.
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
20:31
-
19:47
-
18:50
-
17:39
-
16:44
-
16:09
-
15:44
-
15:14
-
14:13
-
13:56
-
13:39
-
12:54
-
12:48
-
12:18
-
11:21
-
10:51
-
10:38
-
09:54
-
09:11
- 8 марта 2021
-
22:42
-
22:14
-
21:32
-
20:17
-
19:28
-
18:30
-
18:24
-
17:28
-
16:12
-
16:01
-
15:59
-
15:39
-
15:16
-
14:44
-
13:08
-
12:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам