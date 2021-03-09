Леброн Джеймс надеется, что Майкл Джордан посмотрит «Космический джем 2» с его участием

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о фильме «Космический джем 2», в котором он сыграл в главной роли. По словам баскетболиста, он не обсуждал сиквел с легендарным Майклом Джорданом, который сыграл в первой части «Космического джема».

«Я не обсуждал это с Майклом Джорданом. Но надеюсь, что он найдёт возможность посмотреть этот фильм. Я прилагал все усилия, чтобы продолжение получилось. Думаю, мы покажем зрителям, что это не просто сиквел, а самостоятельное кино. Но в любом случае было здорово стать частью «Космического джема», это то, что Майкл создавал. Я уважаю это и отношусь к работе со всей ответственностью», — приводит слова Леброна EW.com.

Премьера второй части «Космического джема 2» состоится в июле 2021 года.