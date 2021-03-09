«Юта» усилилась игроком сборной Турции

Руководство «Юта Джаз» договорилось о подписании контракта с форвардом сборной Турции Эрсаном Ильясовой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джордан Шульц. Эрсан получит минимальный контракт.

Баскетболист пребывал в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с «Милуоки Бакс». Команда из Солт-Лейк-Сити станет для Ильясовы уже седьмой в карьере в НБА. В прошлом он защищал цвета «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланты Хоукс».

Всего в регулярных чемпионатах на счету Ильясовы 808 матчей, в которых он набирал 10,3 очка, собирал 5,7 подбора и совершал 1,1 передачи. Эрсан реализовывает 36,5% бросков из-за дуги.