«Юта» усилилась игроком сборной Турции
Руководство «Юта Джаз» договорилось о подписании контракта с форвардом сборной Турции Эрсаном Ильясовой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джордан Шульц. Эрсан получит минимальный контракт.
Баскетболист пребывал в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с «Милуоки Бакс». Команда из Солт-Лейк-Сити станет для Ильясовы уже седьмой в карьере в НБА. В прошлом он защищал цвета «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланты Хоукс».
Всего в регулярных чемпионатах на счету Ильясовы 808 матчей, в которых он набирал 10,3 очка, собирал 5,7 подбора и совершал 1,1 передачи. Эрсан реализовывает 36,5% бросков из-за дуги.
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