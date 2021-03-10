В НБА отреагировали на информацию о проявлении антисемитизма игроком «Майами»

Пресс-секретарь НБА Майкл Басс прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой центровой «Майами Хит» Майерс Леонард проявил антисемитизм во время стрима видеоигры.

«Нам только что стало известно о видео. Мы собираем дополнительную информацию. НБА осуждает любые проявления разжигания вражды», — цитирует Басса инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере».

На видео стрима слышно, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности. Напомним, летом прошлого года в «пузыре» НБА в Орландо Леонард стал единственным игроком, который не преклонил колено во время национального гимна США. Игрок объяснил, что принял это решение из уважения к брату-морпеху, который служил в армии США, а не в связи с негативным отношением к движению Black Lives Matter.

Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.