Главный тренер итальянского клуба вышел из себя на пресс-конференции после матча ЛЧ

Главный тренер итальянского клуба «Динамо Сассари» Джанмарко Поцекко остался крайне недоволен судейством в матче Лиги чемпионов с «Нимбурка». Встреча закончилась поражением «Динамо Сассари» со счётом 89:90. На послематчевой пресс-конференции Поцекко не сдерживал эмоций.
Тренер напомнил, что итальянский клуб с трудом добрался до Чехии, где столкнулся с якобы необъективным судейством.
«Это просто нечестно! Мы потратили 25 часов, чтобы приехать сюда на матч! Это просто нечестно», — кричал на пресс-конференции специалист.
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При этом наставник «Динамо Сассари» отказался разговаривать о самой игре. Также он попросил центрового Миро Билана быстрее завершить пресс-конференцию. Сам баскетболист позднее сообщил, что во время игры грабитель обчистил раздевалку итальянского клуба. Так, у игроков украли все оставленные деньги и ценности.
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