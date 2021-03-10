Мейерс Леонард лишился спонсоров после антисемитских высказываний

Известная киберспортивная организация FaZe Clan прекратила сотрудничество с центровым «Майами Хит» Мейерсом Леонардом после того, как баскетболист оказался в центре скандала. Накануне он вёл стрим, играя в Call of Duty. На видео стрима слышно, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.
Леонард инвестировал в FaZe Clan в 2019 году. Он регулярно участвовал в мероприятиях организации и выступал на турнирах. В последнее время он активно стримил, играя в Fortnite и Call of Duty. Канал баскетболиста на платформе Twitch насчитывает около 70 тыс. подписчиков. В настоящее время он недоступен.
Ранее баскетболист принёс извинения владельцу клуба, партнёрам по команде, тренерам, персоналу, болельщикам и всем, кто имеет отношение к «Майами». Леонард признался, что не знал значение оскорбительного сленгового слова.
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