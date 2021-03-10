Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мейерс Леонард лишился спонсоров после антисемитских высказываний

Мейерс Леонард лишился спонсоров после антисемитских высказываний
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Известная киберспортивная организация FaZe Clan прекратила сотрудничество с центровым «Майами Хит» Мейерсом Леонардом после того, как баскетболист оказался в центре скандала. Накануне он вёл стрим, играя в Call of Duty. На видео стрима слышно, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.

Леонард инвестировал в FaZe Clan в 2019 году. Он регулярно участвовал в мероприятиях организации и выступал на турнирах. В последнее время он активно стримил, играя в Fortnite и Call of Duty. Канал баскетболиста на платформе Twitch насчитывает около 70 тыс. подписчиков. В настоящее время он недоступен.

Ранее баскетболист принёс извинения владельцу клуба, партнёрам по команде, тренерам, персоналу, болельщикам и всем, кто имеет отношение к «Майами». Леонард признался, что не знал значение оскорбительного сленгового слова.

Мейерс Леонард объяснился за антисемитские оскорбления, после которых его отстранили
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021