Мейерс Леонард лишился спонсоров после антисемитских высказываний

Известная киберспортивная организация FaZe Clan прекратила сотрудничество с центровым «Майами Хит» Мейерсом Леонардом после того, как баскетболист оказался в центре скандала. Накануне он вёл стрим, играя в Call of Duty. На видео стрима слышно, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Ранее пресс-служба «Майами» объявила, что Леонард выведен из состава на неопределённый срок.

Леонард инвестировал в FaZe Clan в 2019 году. Он регулярно участвовал в мероприятиях организации и выступал на турнирах. В последнее время он активно стримил, играя в Fortnite и Call of Duty. Канал баскетболиста на платформе Twitch насчитывает около 70 тыс. подписчиков. В настоящее время он недоступен.

Ранее баскетболист принёс извинения владельцу клуба, партнёрам по команде, тренерам, персоналу, болельщикам и всем, кто имеет отношение к «Майами». Леонард признался, что не знал значение оскорбительного сленгового слова.