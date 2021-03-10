Раздевалку гостевого клуба обчистили прямо во время матча Лиги чемпионов

Центровой итальянского клуба «Динамо Сассари» Миро Билан сообщил, что раздевалку команды ограбили во время гостевого матча Лиги чемпионов с чешским «Нимбурком». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 90:89. По словам Билана, преступники забрали ценности и деньги, находившиеся в раздевалке.

«Отличная организация матча и гостеприимство в Нимбурке, Чехия! Во время матча кто-то проник в нашу раздевалку, открыл наши сумки и куртки, украл все наши деньги. И самое весёлое, что это происходит, когда везде действуют ограничения из-за коронавируса», — написал Билан в своём «твиттере».

Ранее главный тренер итальянской команды Джанмарко Поцекко жёстко раскритиковал судью. Тренер напомнил, что клуб добирался в Чехию 25 часов и столкнулся с безобразным судейством. Поцекко назвал матч нечестным.