Тристан Томпсон и Хлои Кардашьян собираются завести второго ребёнка от суррогатной матери

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон и младшая сестра Ким Кардашьян, Хлои планируют завести второго ребёнка. Об этом телезвезда рассказала в новом интервью. По словам 36-летней Хлои, они хотели завести ещё одного ребёнка, но из-за пандемии коронавируса у неё возникли проблемы со здоровьем. Для рождения ребёнка Томпсон и Кардашьян планируют прибегнуть к услугам суррогатной матери. Кардашьян сохраняла эмбрионы для процедуры.

Томсон и Кардашьян воспитывают дочку Тру, которая родилась в 2018 году.

Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения.

«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступал в «Кавальерс», однако перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с «Бостон Селтикс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.