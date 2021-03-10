Эксперт: понимаю Леброна. Фармацевтика часто использует темнокожих в качестве подопытных

Известный аналитик НБА Стивен Эй Смит прокомментировал решение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса отказаться от разговора о вакцине от коронавируса. Ранее Леброн сообщил, что не будет говорить, стал ли он вакцинироваться от коронавируса или нет.

«Хочу быть уважительным по отношению к Леброну. Он имеет право иметь свою точку зрения. Я понимаю его позицию, учитывая историю темнокожих в этой стране. Нас часто использовали в качестве подопытных в фармацевтике.

У меня было мнение, аналогичное его мнению. Но я изменил решение. Я буду вакцинироваться. Вирус имеет гораздо более разрушительное влияние в темнокожем сообществе США. Мы больше других подвержены опасности, но нас вакцинируют меньше других.

Вакцинироваться недостаточно. Мы должны говорить об этом. Леброн высказывался по многим вопросам, которые очень важны для общества, но они унесли гораздо меньше жизней, чем коронавирус. Ему стоит подумать о том, чтобы высказаться по данному вопросу», — цитирует Смита Parlons Basket.