Новичок ЦСКА безуспешно попытался «дать пять» одноклубникам. Его проигнорировали

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала забавный момент одного из матчей ЦСКА. Новичок «армейцев» Габриэль Лундберг хотел «дать пять» одноклубникам, но двое партнёров по команде его проигнорировали. В итоге Лундберг сам другой рукой «отбил себе пять», скорчив забавную гримасу.
«Не волнуйся, Иффе! Ты обязательно с ними подружишься», — говорится в «твиттере» Единой лиги ВТБ.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Запись можно посмотреть в «твиттере» Единой лиги ВТБ.
Лидер сборной Дании перешёл в столичный клуб из польской «Зелёна-Гуры». Соглашение с игроком действует до конца сезона. Габриэль до перехода в ЦСКА набирал в среднем 20,4 очка, делал 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата. Он отметился решающими мячами в матчах с УНИКСом и «Автодором» и стал одним из героев недавней сенсационной победы польской команды над ЦСКА (26 очков, 5 подборов, 6 передач).
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