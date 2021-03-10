Пау Газоль прокомментировал возвращение в «Барселону»

Ветеран испанского баскетбола, новобранец «Барселоны» Пау Газоль прокомментировал возвращение в стан каталонского клуба, где он начинал профессиональную карьеру.
«Всё началось с разговора с Хуаном Карлосом Наварро. Я говорил с ним о возможном возвращении в Европу. Затем сказал, что если и вернусь, то только в «Барселону». Мы поговорили с тренером Шарунасом Ясикявичюсом, он спросил у меня, чего я хочу от этого перехода и отметил, что я вписываюсь в команду. Он сказал, что «Барселона» находится на высоком уровне, что я могу закончить карьеру здесь. Я являюсь большим поклонником спорта, так что пообещал ему много работать, чтобы достичь высоких результатов», — приводит слова Газоля Sport24.gr.
СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в «Барселону» ещё в июле 2020 года. Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс».
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