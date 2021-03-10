Названы самые продаваемые майки игроков НБА в Европе. Дончич и Адетокунбо на 6-7-м местах

Майки форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса являются самыми продаваемыми в Европе, сообщает Eurohoops. Помимо Джеймса, в первую тройку по этому показателю вошли форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.



Примечательно, что майки европейских игроков продаются в Европе несколько хуже — наибольшим спросом пользуются Лука Дончич и Яннис Адетокунбо, занимающие шестое и седьмое места в рейтинге.



Топ-10 наиболее продаваемых маек сезона в Европе. Игроки:



1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

2. Кевин Дюрант («Бруклин»)

3. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

4. Кайри Ирвинг («Бруклин»)

5. Джеймс Харден («Бруклин»)

6. Лука Дончич («Даллас»)

7. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

8. Джа Морант («Мемфис»)

9. Джимми Батлер («Майами»)

10. Зак Лавин («Чикаго»).

Топ-10 наиболее продаваемых маек сезона в Европе. Клубы:



1. «Лейкерс»

2. «Бруклин»

3. «Голден Стэйт»

4. «Бостон»

5. «Чикаго»

6. «Майами»

7. «Милуоки»

8. «Даллас»

9. «Торонто»

10. «Филадельфия»