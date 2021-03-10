«Лейкерс» продлили сотрудничество с двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует подписать второй десятидневный контракт с центровым Дэмианом Джонсом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Напомним, руководство «озёрников» подписало десятидневный контракт с Джонсом в конце февраля. С тех пор он провёл в составе «Лейкерс» три матча, набирая в среднем 4,0 очка и совершая 1,7 подбора.



До этого 25-летний центровой в нынешнем сезоне провёл 14 матчей в составе «Финикс Санз». В среднем он набирал 1,6 очка и совершал 1,3 подбора. В разные годы он поиграл также за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланту Хоукс». В составе «Голден Стэйт» он стал двукратным чемпионом НБА в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.



Напомним, «Лейкерс» на данный момент нуждаются в усилении передней линии. Особенно остро этот вопрос встал после недавней травмы одного из лидеров команды — Энтони Дэвиса, который вернётся в строй лишь в середине марта.