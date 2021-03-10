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Евгений Пашутин: игроки «Локомотива-Кубань» оставили сердце на площадке

Евгений Пашутин: игроки «Локомотива-Кубань» оставили сердце на площадке
Баскетбол / Еврокубок 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных над «Тренто» в матче топ-16 Еврокубка.

«Ребята оставили сердце на площадке. Нашей задачей было контролировать снайперов соперника и подборы. Мы сделали это. Ребята отлично взаимодействовали на площадке, отдали энергию, сердце игре. Мы победили благодаря движению и командной игре. Мы сделали большой шаг вперёд, вышли в следующий раунд Еврокубка, но уже нужно анализировать ошибки и двигаться дальше», – приводит слова Пашутина «Р-Спорт».

Эта победа стала для краснодарцев третьей на стадии Топ-16 Еврокубка и позволила им выйти в плей-офф турнира. По итогам матча «Партизан» — «Леваллуа Метрополитан 92» определится место «Локомотива-Кубань» в группе. Подопечные Евгения Пашутина станут первыми в случае победы «Партизана».

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