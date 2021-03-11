«Нижний Новгород» без Воронцевича обыграл «Страсбург» в Лиге чемпионов, у Шеферда 26 очков

Французский «Страсбург» принимал «Нижний Новгород» в матче топ-16 Лиги чемпионов ФИБА.



Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в девять очков — 22:13. К большому перерыву преимущество «Страсбурга» составляло семь очков — 36:29. После перерыва гостям удалось совершить ещё один рывок, в результате чего нижегородцы смогли сократить отставание до трёх очков. В последние десять минут матча подопечные Зорана Лукича смогли перехватить инициативу и вырвали победу — 73:68.



Самым результативным в составе российской команды стал Кейси Шеферд, записавший в актив 26 очков, у команды из Франции 20 очков набрал Брэндон Джефферсон. Новичок нижегородского клуба форвард Андрей Воронцевич участия в матче не принимал.