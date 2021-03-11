«Нижний Новгород» без Воронцевича обыграл «Страсбург» в Лиге чемпионов, у Шеферда 26 очков
Французский «Страсбург» принимал «Нижний Новгород» в матче топ-16 Лиги чемпионов ФИБА.
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в девять очков — 22:13. К большому перерыву преимущество «Страсбурга» составляло семь очков — 36:29. После перерыва гостям удалось совершить ещё один рывок, в результате чего нижегородцы смогли сократить отставание до трёх очков. В последние десять минут матча подопечные Зорана Лукича смогли перехватить инициативу и вырвали победу — 73:68.
Самым результативным в составе российской команды стал Кейси Шеферд, записавший в актив 26 очков, у команды из Франции 20 очков набрал Брэндон Джефферсон. Новичок нижегородского клуба форвард Андрей Воронцевич участия в матче не принимал.
Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 1-й тур
10 марта 2021, среда. 22:30 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
68 : 73
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Страсбург: Джефферсон - 20, Богачик - 13, Колсон - 13, Уэйнрайт - 11, Лансдаун - 5, Кавалье - 2, Май - 2, Морен - 2, Мийем, Удано, Чикамбу
Нижний Новгород: Шеферд - 26, Комолов - 9, Торопов - 9, Стребков - 8, Астапкович - 7, Чадов - 4, Бабурин - 3, Герасимов - 3, Ганькевич - 2, Петрасек - 2, Гаврилович, Гонтарь
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