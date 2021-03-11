«Даллас» победил «Спёрс», «Мемфис» обыграл «Вашингтон» благодаря 29+20 Валанчюнаса

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 127:112.
В составе победителей лучшими на площадке были оформившие дабл-дабл Йонас Валанчюнас (29 очков и 20 подборов), Джа Морант (21 очко и 10 передач), а также Десмонд Бейн (20 очков). У «Вашингтона» наиболее результативными на паркете стали Брэдли Бил (21 очко), Рассел Уэстбрук (20 очков и 10 передач), Давис Бертанс (13 очков) и Дени Авдия (13 очков).
В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 115:104. В составе «Маверикс» самыми заметными в игре были Кристапс Порзингис (28 очков и 14 подборов), оформивший трипл-дабл Лука Дончич (22 очка, 12 подборов и 12 передач) и Джош Ричардсон (12 очков). У «Спёрс» самыми заметными стали Демар Дерозан (30 очков и 11 передач), Патрик Миллз (14 очков) и Руди Гэй (13 очков).
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