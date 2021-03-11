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«Даллас» победил «Спёрс», «Мемфис» обыграл «Вашингтон» благодаря 29+20 Валанчюнаса

«Даллас» победил «Спёрс», «Мемфис» обыграл «Вашингтон» благодаря 29+20 Валанчюнаса
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 127:112.

В составе победителей лучшими на площадке были оформившие дабл-дабл Йонас Валанчюнас (29 очков и 20 подборов), Джа Морант (21 очко и 10 передач), а также Десмонд Бейн (20 очков). У «Вашингтона» наиболее результативными на паркете стали Брэдли Бил (21 очко), Рассел Уэстбрук (20 очков и 10 передач), Давис Бертанс (13 очков) и Дени Авдия (13 очков).

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 115:104. В составе «Маверикс» самыми заметными в игре были Кристапс Порзингис (28 очков и 14 подборов), оформивший трипл-дабл Лука Дончич (22 очка, 12 подборов и 12 передач) и Джош Ричардсон (12 очков). У «Спёрс» самыми заметными стали Демар Дерозан (30 очков и 11 передач), Патрик Миллз (14 очков) и Руди Гэй (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 112
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 29, Морант - 21, Бейн - 20, Андерсон - 13, Мелтон - 11, Брукс - 10, Уинслоу - 9, Кларк - 6, Тиллман - 6, Джонс - 2, Аллен, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе
Вашингтон Уизардс: Бил - 21, Уэстбрук - 20, Авдия - 13, Дав. Бертанс - 13, Хатимура - 11, Мэтьюз - 9, Лопес - 7, Нето - 7, Вагнер - 6, Браун - 5, Бонга, Брайант, Гилл, Лень, Робинсон, Смит, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
115 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Порзингис - 28, Дончич - 22, Ричардсон - 12, Клебер - 11, Коли-Стайн - 10, Хардуэй-младший - 9, Брансон - 8, Финни-Смит - 7, Бёрк - 5, Джонсон - 3, Бей, Грин, Ивунду, Марьянович, Пауэлл, Терри, Хинтон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Миллз - 14, Гэй - 13, Джонсон - 12, Уокер - 12, Мюррей - 11, Пёлтль - 6, Уайт - 6, Бэйтс-Диоп, Васселл, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Олдридж, Саманич, Уэзерспун
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