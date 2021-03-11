«Сан-Антонио» избавится от Ламаркуса Олдриджа

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж покинет команду. О договорённости об уходе игрока из «Спёрс» сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера техасцев Грега Поповича. Клуб обсуждает различные варианты обмена Олдриджа. В «Сан-Антонио» полагают, что смогут обменять игрока и избежать выкупа истекающего контракта на $ 24 млн.

Ламаркус выступает в Техасе с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард в среднем набирает 13,7 очка, делает 4,5 подбора.

Ранее также сообщалось, что «Сан-Антонио» готов расстаться с Демаром Дерозаном. Он защищает цвета «Сан-Антонио» с 2018 года. Игроком «Спёрс» он стал в результате обмена Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс».

«Сан-Антонио» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.