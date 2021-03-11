В «Бруклине» рассказали неутешительные новости по Кевину Дюранту

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о состоянии лидера команды Кевина Дюранта, который залечивает травму левого подколенного сухожилия. По словам Нэша, ждать форварда на паркете в ближайшее время не стоит.
«После получения второго сканирования стало понятно, что потребуется больше времени. Первое сканирование показало кровотечение, изображение было не таким чётким. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует тренера Sports Illustrated.
О повреждении Дюранта стало известно в середине февраля. Дюрант вернулся в состав «Бруклина» в гостевом матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (134:117). Он пропускал три встречи в соответствии с протоколом безопасности лиги по коронавирусу. Форвард впервые сыграл в гостях против бывшей команды после того, как покинул её в 2019 году. Кевин набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 6 передач. Из-за травмы форвард пропустил Матч всех звёзд.
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