Лука Дончич повторил достижение легенды НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (115:104) оформил очередной трипл-дабл. Лидер «Маверикс» набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 12 передач, проведя на паркете 39 минут.

Этот трип-дабл — 33-й в карьере словенца. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бобом Кузи.

По результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100. Дончич по результатам промежуточного опроса занимает 9-е место. В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата НБА. Он в среднем набирает 28,4 очка, делает 8,5 подбора, 4,2 передачи.