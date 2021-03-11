Лука Дончич повторил достижение легенды НБА
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (115:104) оформил очередной трипл-дабл. Лидер «Маверикс» набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 12 передач, проведя на паркете 39 минут.
Этот трип-дабл — 33-й в карьере словенца. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бобом Кузи.
По результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100. Дончич по результатам промежуточного опроса занимает 9-е место. В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата НБА. Он в среднем набирает 28,4 очка, делает 8,5 подбора, 4,2 передачи.
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