Димитрис Итудис особо выделил одного из новых игроков «Милана»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 20:00 мск.
«Олимпия» — команда с высокими стандартами, уровня плей-офф. У них есть все необходимое для побед; у них полноценный состав, в который недавно добавили пару игроков – особо отмечу Эванса на позиции четвёртого номера. Это команда, которая может показывать разнообразный баскетбол, может использовать низкие и высокие пятёрки, в зависимости от того, на позициях третьего или четвёртого номеров выходят Мицов или Датоме.
Определённо, многое исходит от защитников, которые очень изобретательны, в последнее время отлично играет Шилдс, как в защите, так и в нападении, здорово выглядят Ролл и Чачо, их лучший бомбардир Пантер может создавать ситуации для себя. При этом команду отлично возглавляет и тренирует Этторе Мессина. В целом, это отличный соперник», — цитирует Итудиса пресс-служба «армейцев».
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