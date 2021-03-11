Дрэймонд Грин отреагировал на создание «атакующей суперкоманды» в «Бруклине»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» поделился мнением о силе «Бруклин Нетс». В «Бруклине» собрали впечатляющий состав с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом и Кевином Дюрантом. Также в команду перешёл Блэйк Гриффин. После этого аналитик НБА Макс Келлерман назвал «Бруклин» лучшей атакующей командой лиги.

«Что я думаю, когда вижу этих ребят? Кайри — один из самых мастеровитых игроков НБА, один из лучших. Также он является одним из лучших финишеров под кольцом. Я бы сказал, что он — один из лучших для своего роста, но на самом деле, он входит в число лучших вообще. Затем есть Кевин Дюрант, с которым мне посчастливилось вместе играть несколько лет. Это — лучший скорер из всех, что я видел. И теперь там Джеймс Харден. Когда собираешь вместе таких людей, атака становится впечатляющей. «Нетс» показывают, что такой подход может сработать. Пока что мы видели Дюранта с этими парнями лишь в одном или двух матчах. Но когда они все вместе на паркете, это выглядит здорово. Лучшая ли это атака в лиге? Я не знаю, речь идёт о слишком субъективном вопросе», — цитирует Грина Essentially Sports.