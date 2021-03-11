Кевин Дюрант отреагировал на обвинение в объединении с суперзвездами

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил на претензии известного телеведущего Шэннона Шарпа. Ранее он обвинили Дюранта в том, что тот пытается дойти до чемпионского титула лёгким путём, объединяясь со звёздами. Ведущий имел ввиду тот факт, что в «Бруклине» Дюрант выступает вместе с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом. А теперь в команду еще переходит Блэйк Гриффин.

«Что бы я ни сделал, я прошу прощения, Шэннон», — написал Дюрант в «Твиттере».

Ранее аналитик НБА Макс Келлерман назвал «Бруклин» лучшей атакующей командой лиги.

Дюрант в настоящее время продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия. О повреждении Дюранта стало известно в середине февраля. Дюрант вернулся в состав «Бруклина» в гостевом матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (134:117). Он пропускал три встречи в соответствии с протоколом безопасности лиги по коронавирусу. Из-за травмы форвард пропустил Матч всех звёзд НБА.