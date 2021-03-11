«Реал» готовит два громких трансфера на следующий сезон

Мадридский «Реал» намеревается укрепить состав перед новым сезоном. Как сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Пакохо Дельгадо, мадридцы попытаются подписать Джалена Рейнольдса и Тайлера Дорси.

В настоящее время Рейнольдс выступает за «Баварию». Сезон-2018/19 центровой провёл в «Зените» из Санкт-Петербурга. В феврале 2021 года Рейнольдс был признан MVP Евролиги. Рейтинг эффективности Рейнольдса составил 30 баллов. Джален в игре с «Альбой» (101:95) записал на свой счёт 24 очка, 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата.

Что касается Дорси, то защитник защищает цвета «Маккаби». Нынешний сезон Дорси проводит крайне результативно. Он набрал 26 очков в матче с «Химками», 30 очков в игре с «Реалом» и 20 очков в матче с ЦСКА.