Двухметровая баскетболистка снялась в прозрачном нижнем белье

Баскетболистка клуба женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» и сборной Австралии, 29-летняя спортсменка Лиз Кэмбидж опубликовала в своём «инстаграме» серию снимков в прозрачном нижнем белье.
Если фото у вас не отображается, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Кэмбидж, которая выступает за клуб женской НБА «Лас-Вегас Эйсес» с 2019 года, в прошлом году снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.
«Если я позирую для Playboy, значит, я сексуальная. Да, я спортсменка, мой рост 203 сантиметра, и я люблю секс. И что? Я человек. Если я спортсменка, разве я не могу быть сексуальной? Я должна только сидеть, молчать, тренироваться и играть? Но я хочу быть женственной», — так спортсменка ранее объяснила своё решение принять участие в эротической фотосессии.
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