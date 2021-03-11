ЦСКА установил исторический антирекорд в Евролиге

ЦСКА в эти минуты проводит матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

Первую четверть «армейцы» проиграли с разницей 10:30. 20 очков разницы после стартового игрового отрезка являются крупнейшим дефицитом ЦСКА в истории. Прежний антирекорд составлял -18 очков и был в последний раз обновлён на прошлой неделе в матче с «Анадолу Эфесом» — 13:31.

В последнее время соперники ЦСКА стали часто забирать отдельные отрезки, совершая рывки 20+ очков. «Олимпиакос» отыгрывал 25 очков, «Маккаби» сокращал разницу с «-22» до «-2», «Анадолу Эфес» нанёс ЦСКА крупнейшее поражение в истории — 100:70. Стоит отметить, что при пропуске крупных рывков соперников ЦСКА сумел обыграть «Олимпиакос» и «Маккаби», но в игре с «Эфесом» (70:100) потерпел крупнейшее поражение в истории.