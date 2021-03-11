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ЦСКА впервые за 10 лет уступил «Милану», проиграв четверть с крупнейшей разницей в истории

ЦСКА впервые за 10 лет уступил «Милану», проиграв четверть с крупнейшей разницей в истории
Баскетбол / Евролига 0
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В Москве завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Милан».

Хозяева провалили первую четверть, проиграв её с разницей в 20 очков — 10:30, что стало антирекордом клуба. Во второй десятиминутке ЦСКА немного пришёл в себя и сократил отставание — 34:47.

Но после большого перерыва «Милан» не позволил «армейцам» продолжить камбек, после третьей четверти счёт был в пользу команды из Италии — 70:55. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса смогли немного прибавить, но «Милан» контролировал происходящее на паркете и оформил победу со счётом 84:76. Это первое поражение ЦСКА в матчах с «Миланом» за 10 лет.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 32 очка. У ЦСКА 21 балл в активе Майка Джеймса, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
11 марта 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
76 : 84
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Джеймс - 21, Шенгелия - 20, Клайберн - 10, Хэкетт - 8, Боломбой - 6, Фойгтман - 6, Курбанов - 3, Хиллиард - 2, Антонов, Лундберг, Ухов, Эрик
Олимпия Милан: Пантер - 32, Шилдс - 14, Ледей - 12, Родригес - 7, Хайнс - 7, Ролл - 5, Мицов - 4, Датоме - 3, Брукс, Мораскини, Тарчевски, Эванс
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