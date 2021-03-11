«Енисей» проиграл «Зелëна-Гуре» с разницей "-38"
В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Енисей».
Хозяева здорово начали матч и после первой четверти вели с преимуществом в 15 очков — 32:17. К большому перерыву «Зелёна-Гура» громила сибиряков — 60:36. В третьем игровом отрезке «Енисею» удалось сдержать натиск хозяев, счёт стал 87:64. Но в заключительной четверти команда из России снова провалилась и в итоге проиграла с разницей в 38 очков — 79:117.
Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Янис Берзиньш. У «Енисея» 24 очка в актив записал Михаил Кулагин. «Енисей» потерпел третье поражение кряду.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 марта 2021, четверг. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
117 : 79
Енисей
Красноярск, Россия
Зелёна-Гура: Фрейманис - 25, Берзиньш - 17, Боулин - 17, Ричард - 17, Брембли - 13, Гросселл - 12, Сулима - 7, Кошарек - 6, Пут - 3, Клоцек, Трачик
Енисей: М. Кулагин - 24, Бэттл - 16, Хог - 11, Попов - 9, Якушин - 7, Мэтьюс - 6, Гудумак - 3, Джонсон - 3, Балашов, Комиссаров, Митусов
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