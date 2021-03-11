«Енисей» проиграл «Зелëна-Гуре» с разницей "-38"

В Польше завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» принимала «Енисей».

Хозяева здорово начали матч и после первой четверти вели с преимуществом в 15 очков — 32:17. К большому перерыву «Зелёна-Гура» громила сибиряков — 60:36. В третьем игровом отрезке «Енисею» удалось сдержать натиск хозяев, счёт стал 87:64. Но в заключительной четверти команда из России снова провалилась и в итоге проиграла с разницей в 38 очков — 79:117.

Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Янис Берзиньш. У «Енисея» 24 очка в актив записал Михаил Кулагин. «Енисей» потерпел третье поражение кряду.