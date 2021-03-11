«Лейкерс» недовольны Марком Газолем и ищут «большого» на рынке
«Лос-Анджелес Лейкерс» серьёзно намерены усилить переднюю линию до дедлайна обменов в лиге, намеченного на 25 марта, сообщает The Athletic. Основной причиной поиска нового «большого» является неудовлетворительная игра центрового Марка Газоля.
36-летний испанский баскетболист стал игроком «Лос-Анджелеса» в межсезонье-2020. В текущем чемпионате Марк сыграл в 35 матчах, в которых набирал в среднем 4,8 очка, 4,1 подбора и 2 передачи за 20 минут на паркете при точности бросков 40,3% с игры.
8 марта появилась информация, что «Лейкерс» проявляют интерес к свободному агенту Демаркусу Казинсу, но приоритетным вариантом считают кандидатуру Андре Драммонда из «Кливленда», если клуб решит выкупить его контракт.
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