Итудис эмоционально отреагировал на вопрос о критике Гомельского и уходе из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис эмоционально отреагировал на вопрос о критике в его адрес со стороны известного комментатора Владимира Гомельского, который прогнозирует уход греческого специалиста по завершении сезона.

«Не знаю, что говорит обо мне Владимир Гомельский. Мне теперь, может, спрашивать его, что съесть на ужин? Мой контракт истекает после сезона, и я не знаю, что будет дальше. Похоже, что я ухожу? Вы видите это? Нет, я сражаюсь. Я полон энергии, решимости сражаться, у меня больше мотивации, чем у кого-либо. И когда я делаю заявление, я отвечаю за свои слова. Я не балабол», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня, 11 марта, ЦСКА потерпел поражение в Евролиге от «Милана» — 76:84.