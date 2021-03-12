«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Белграде

В Белграде завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Химки».

Команда из Московской области неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала — 15:8. К большому перерыву «Химки» по-прежнему вели в счёте, но уже не так уверенно — 38:34. К середине третьего игрового отрезка перевес гостей достиг 11 очков, но затем подопечные Мальцева упустили инициативу. К концу третьей четверти они уже уступали — 60:62.

В заключительные десять минут матча «Црвена Звезда» взвинтила темп и одержала уверенную победу — 92:81.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. У «Химок» коллекцию из 29 очков, 7 подборов и 6 передач собрал Эррик Макколлум.