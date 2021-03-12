«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Белграде
В Белграде завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Химки».
Команда из Московской области неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала — 15:8. К большому перерыву «Химки» по-прежнему вели в счёте, но уже не так уверенно — 38:34. К середине третьего игрового отрезка перевес гостей достиг 11 очков, но затем подопечные Мальцева упустили инициативу. К концу третьей четверти они уже уступали — 60:62.
В заключительные десять минут матча «Црвена Звезда» взвинтила темп и одержала уверенную победу — 92:81.
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. У «Химок» коллекцию из 29 очков, 7 подборов и 6 передач собрал Эррик Макколлум.
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
11 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
92 : 81
Химки
Химки, Россия
Црвена Звезда: Лойд - 22, Давидовац - 16, Уолден - 15, Добрич - 12, Лазич - 8, Нноко - 6, Рит - 6, Ускокович - 4, Холл - 2, Симонович - 1, Кузмич, Ягодич-Куриджа
Химки: Макколум - 29, Мики - 27, Карасёв - 8, Зайцев - 6, Понкрашов - 3, Валиев - 2, Воронов - 2, Моня - 2, Шарапов - 2, Вяльцев
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