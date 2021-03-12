Андрей Мальцев: я горжусь ребятами, которые бились 35 минут!

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев подвёл итог матча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (81:92).
«Повторю то, что сказал на собрании. Я горжусь ребятами, которые бились 35 минут! Потом в какой-то момент не хватило сил играть в таком напряженном графике, а это наш четвертый матч за десять дней. У нас маленький «ростер», хотя все, кто вышел на площадку, бились до конца, включая молодого игрока Влада Шарапова. Если бы соперник атаковал из-за дуги не с показателем 70%, игра была бы более короткой, к тому же мы пропустили 92 очка за счет этих 16 трехочковых.
Если бы «Црвена Звезда» забила не 16 трехочковых, а 16 двухочковых, мы бы выиграли, но, забивая 70% трехочковых, никакая защита не справится. Мы неплохо защищались, закрыли все «внутри», у нас были хорошие атаки и свои 80 очков мы набрали. Был бы у хозяев процент реализации ниже, мы бы победили просто за счет того желания и состояния, в котором сейчас команда находится», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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